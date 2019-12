Immigrato ubriaco ferisce due militari: era già stato espulso (Di giovedì 12 dicembre 2019) Federico Garau L'uomo aveva ignorato un ordine di espulsione firmato tempo fa dal questore di Bari. Clandestino, oltre che pluripregiudicato, ha aggredito e ferito due carabinieri durante un semplice controllo: in arrivo il trasferimento al Cpr di Torino Ennesimo episodio di aggressione nei confronti dei rappresentanti delle forze dell'ordine da parte di uno straniero ubriaco, avvenuto stavolta durante un semplice controllo di routine effettuato a Savignano sul Rubicone, comune in provincia di Forlì – Cesena. Come riferito dalla stampa locale, i fatti si sono svolti nella giornata dello scorso sabato 7 dicembre, quando i carabinieri del comando locale si trovavano impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio. In evidenti condizioni di alterazione psico – fisica, il marocchino, individuato nelle vicinanze di un supermercato di Savignano, ha attirato ...

