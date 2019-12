Ilary Blasi | la verità sulla crisi con Totti

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 12 dicembre 2019)e Francescosono in? Si è parlato spesso di un possibile addio fra l’ex calciatore e la showgirl. I due sono legati dal 2005 e sono sempre stati molto riservati. Schivi e lontano dai riflettori, hanno vissuto la loro love story proteggendo il più possibile la privacy anche per amore dei tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Intervistata dal settimanale F, laha voluto chiarire le voci riguardanti unacon, mettendo in chiaro la situazione. “Perché sono anni che dicono che io e Francesco siamo in? Perché siamo schivi – ha spiegato -. A volte i paparazzi sono così disperati che ci pregano di darci un bacio. Non abbiamo mai voluto, io mi vergogno, non amiamo le effusioni in pubblico”. “Ma quest’estate, in barca, abbiamo fatto un’eccezione – ha confessato-. Con noi c’erano i nostri amici che ci hanno tenuto il gioco: ...

