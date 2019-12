Ilary Blasi dice addio alla tv? Parla lei | “Non so se continuerò a fare questo lavoro”

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di giovedì 12 dicembre 2019)svela importanti rivelazioni della sua vita privata e professionale, in futuro potrebbero diretv? Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore, l’ex conduttrice del Grande Fratello Vip hato del suo lavoro e della sua vita privata in un’intervista concessa al settimanale F. La conduttricendo della sua lunga carriera non ha escluso la possibilità di nuovi cambiamenti in futuro, potrebbe addirittura diretv. In questi anni ha già dettosia a Le Iene che al Grande Fratello Vip,ndo del noto reality ha svelato: “Oggi quando guardo il programma mi fa effetto vedere lo studio dove sono cresciuta, però, a volte, bisogna avere il coraggio di prendere decisioni per smuovere le cose”.ha poi aggiunto: “Mi piace l’idea di mettermi in gioco. Certo non potrò farlo per sempre, così come non so ...

