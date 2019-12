Il video di Bello Figo scandalizza l' Università di Pisa E il caso finirà in Parlamento

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Hook: "Offende l'die tutte le donne"Scandalo e polemiche adopo la scoperta di untrash girato senza permesso dal rapperall'interno dell'aula 4 della Facoltà di Economia dell'di. La Lega annuncia un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Istruzionehot Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/12/12/-luniversita-di--che-risponde-con-una-denuncia-scoppia-la-polemica-politica/l'Ateneo Ilpure inPersone:

davidallegranti : Ah ma vedo che la Lega presenta un'interrogazione sul video di Bello Figo. Siamo prontissimi per un'altra settimana di minchiate col botto - matteosalvinimi : Bello schifo, complimenti. La Capitale d'Italia non merita tutto questo. Non è il tuo mestiere: #RaggiDimettiti - GiovanniToti : Avete visto che bello il nostro albero di #Natale, finalmente tutto illuminato? ??? -