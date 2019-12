Il vero patriottismo è lavorare per una Greenitaly a misura d' uomo e ambiente

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Mentre la Conferenza sul clima in corso a Madrid ci si avvicina ogni giorno di più a un desolante “nulla di fatto”, dall’Italia arrivano invece due segnali incoraggianti di “movimento”. Il primo è la mozione appena approvata dalla Camera dei Deputati, prima firmataria l’ex-presidente di LegRossella Muroni, che impegna il governo a dichiarare lo stato di ”emergenza climatica” e a compiere passi decisi e concreti sulla via della transizione ecologica. Il secondo è la diffusione del Manifesto per “Un’economia ad’contro la crisi climatica”, promosso dalla Fondazione Symbola e sottoscritto come primi firmatari da Ermete Realacci (presidente Fondazione Symbola), Ettore Prandini (Presidente Coldiretti), Vincenzo Boccia (presidente Confindustria), Francesco Starace (Ad Enel), Enzo ...

