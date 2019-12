Il toccante discorso di Alessandro Preziosi al funerale del padre

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Non si è mai pronti per dire addio ad un genitore, vale per tutti, compresi gli attori del cinema. Solo che per questi ultimi, l’elaborazione del dolore diviene un fatto pubblico. Succede, quando scegli una professione che ti espone al giudizio degli altri, anche se – in questi casi – non c’è davvero nulla da giudicare. Semmai c’è da empatizzare. E il vantaggio, nell’essere uno degli attori italiani più amati dal pubblico che si trova con un lutto che produce eco mediatico – è quello di avere un abbraccio molto più ampio. Folla commossa in chiesaha detto addio al, Massimo, che si è spento all’età di 77 anni. I funerali si sono tenuti nella chiesa del Rosario, nel pieno centro di Avellino, dove una folla commossa si è radunata per l’ultimo saluto.ha tenuto unche ha fatto emozionare l’intera chiesa, gremita. Nel ricordare il ...

maddhijsdeligt : Questo discorso di ringraziamento è tanto toccante (da 1:50)... Tra l'altro se ho capito bene ad oggi è stato l'uni… - massimi_roberto : Il discorso saggio e toccante di Grazia Deledda quando ritirò il Nobel il 10 dicembre 1927 - wawwoski1 : Che discorso toccante, Vanessa. ???? -