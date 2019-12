IL PROCESSO fiction | anticipazioni ultima puntata di venerdì 13 dicembre

Leggi la notizia su tvsoap

(Di giovedì 12 dicembre 2019)132019, Canale 5 trasmette l’ultimo appuntamento con laIl, interpretata da Vittoria Puccini e Francesco Scianna. Dopo l’accorpamento degli episodi deciso da Mediaset, infatti, la serie è risultata più corta rispetto al previsto e dunque si conclude già questa settimana. Eccoe trama ufficiale dell’, che come sempre vedremo in prima serata: Il confine tra la vita privata di Elena e gli eventi delsi è assottigliata pericolosamente, costringendo la PM ad un duro giudizio sul suo operato: e se avesse cercato il colpevole nel luogo sbagliato? E se Linda fosse veramente innocente? Mentre Elena indaga su chi telefonò ad Angelica la sera dell’omicidio, Ruggero scopre le carte di un gioco più grande e più pericoloso di quanto potesse mai immaginare. Quando Elena decide di chiamare Zaia a ...

zazoomblog : Oltre la soglia ultima puntata in onda in seconda serata Mediaset rottama un’altra fiction stesso destino per “Il P… - zazoomblog : Oltre la soglia ultima puntata in onda in seconda serata Mediaset rottama un’altra fiction stesso destino per “Il P… - libellula58 : RT @RennaNietta: ????????Ditemi che è una scena di qualche fiction ??Non ci posso credere che si arrivi a tanto..?? -