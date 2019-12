Il parlamento ha approvato la risoluzione di maggioranza sul Mes

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 12 dicembre 2019) (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) È arrivato il sì alladellasulle modifiche del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) sulla quale Partito democratico e Movimento 5 stelle hanno trovato l’accordo votando sia alla Camera che al Senato. Il documento, infatti, è passato a Montecitorio con 291 sì e 222 no, mentre a Palazzo Madama, nonostante il voto contrario di quattro dissidenti del M5s, mercoledì sera ha avuto 164 voti a favore e 122 contrari. Come avevamo già spiegato, il Mes è di fatto un’organizzazione intergovernativa che ha l’obiettivo di aiutare i paesi dell’eurozona – tutti quei paesi che adottano l’euro come moneta – nei momenti di difficoltà. Riassumendo molto, per farlo presta denaro chiedendo in cambio l’adozione di riforme economiche. Il denaro che viene versato al cosiddetto Fondo salva-stati viene integrato anche da prestiti ottenuti sul ...

agorarai : #Mes Parlamento ha approvato la risoluzione 'alla fine gli interessi dell'Italia sono rafforzati da questo nuovo ac… - borghi_claudio : @JamesB04016 @ntoniom72 @lucdilo @AlbertoBagnai I ministri dell'economia il 13/14 hanno stilato il testo definitivo… - borghi_claudio : @JamesB04016 @ntoniom72 @lucdilo @AlbertoBagnai @gualtierieurope No, il testo a quanto pare è diventato definitivo… -