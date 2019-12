IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 | anticipazioni di venerdì 13 dicembre 2019

Leggi la notizia su tvsoap

(Di giovedì 12 dicembre 2019)puntata n. 45 de Il4 di13: Aumenta l’intesa tra Marcello (Pietro Masotti) e Roberta (Federica De Benedittis), che lo aiuta con le scommesse sui cavalli; ora il fratello di Angela (Alessia Debandi) si sente anche pronto a svelare il suo passato al socio Salvatore (Emanuel Caserio). Una Silvia (Marta Richeldi) sempre più insofferente fa una scenata di gelosia a Clelia (Enrica Pintore), anche se il finale della vicenda non è come la moglie di Luciano (Giorgio Lupano) si aspettava. Umberto (Roberto Farnesi) ha nuovamente invitato Flavia Brancia (Magdalena Grochowska) a cena e questa volta Riccardo (Enrico Oetiker) non li interrompe. Il: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo IL4,di13...

