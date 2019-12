Il Papa | Maria è madre e meticcia | ha reso meticcio anche Dio

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Francesco Boezi Il, in occasione della festa per la Madonna di Guadalupe, ha parlato del ruolo svolto dalla Vergine per rendere Dio "" Le frasi rilasciate oggi daldurante la celebrazione della Madonna di Guadalupe, che è la patrona del continente sudamericano, sono destinate a far discutere. Oggi, Jorge Mario Bergoglio, ha detto quanto segue: "Si èta per essere tutt'uno con l'umanità,che riesce a fare questoto con Dio, vero Dio e vero uomo". Il riferimento è appunto alla Vergine, per cui il vescovo di Roma ha individuato tre caratteristiche utili alla definizione: "donna", "" e appunto "". L'ex arcivescovo di Buenos Aires hafatto intendere come non siano necessari nuovi dogmi dottrinali. Ma non è tutto. Sempre il Santo Padre, durante le ritualità del caso, ha detto - stando all'Adnkronos - che la ...

