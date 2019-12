Il Napoli in Champions con Gattuso | sono tutti d’accordo

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Gianluca Di Domenico, procuratore tra gli altri di Ricardo Rodriguez, è intervenuto A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma: “Ilinci prova proprio come l’anno scorso ha fatto con il Milan che era a fine stagione un traguardo incredibile, poi però sfumato.ama la sua squadra, la protegge da tutto e dae in cambio chiede solo ritmi alti”. “sa tenere il gruppo unito e per questo i calciatori gli danno tutto”. “Ricardo Rodriguez via dal Milan? Da gennaio in poi dovrà giocare perchè c’è l’Europeo alle porte, Ricardo vuole viverlo da protagonista e per farlo ha bisogno di continuità nella squadra di club”. “Attualmente al Milan non sta trovando spazio e dai colloqui che abbiamo avuto con la società, abbiamo fatto capire chiaramente che nel ...

Eurosport_IT : L'ITALIA TORNA GRANDE IN EUROPA! ???????? Juventus, Napoli e Atalanta: c'è ancora tanta Italia agli ottavi di finale d… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? Mitica Dea, impresa Champions! ?? Juve, il tridente va ?? Napoli: inizia… - SkySport : ?? #Napoli ? Esonerato #Ancelotti ?? In arrivo #Gattuso #SkyCalciomercato #SkySport -