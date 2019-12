Il meglio del meglio il Samsung Galaxy A51 | la sorpresa di fine anno

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Da poco è stato presentato ilA51, anche se per adesso solo il Vietnam. Non c'è device della gamma A più interessante di questo, quindi vi invitiamo a tenervi pronti nel leggerne le specifiche tecniche, riportate da 'fonearena.com'. Il terminale possiede uno schermo da 6.5 pollici FullHD+ (2400 x 1080 pixel) di tipo Infinity-O Super AMOLED, ed è spinto dal processore Exynos 9611 octa-core con scheda grafica Mali-G72. Il quantitativo di RAM è di 4, 6 e 8GB, con 64 e 128GB come tagli di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB). La fotocamera posteriore conta quattro sensori, di cui uno principale da 48MP (apertura f/2.0 e flash LED), un grandangolo da 12MP (FOV 123°, apertura f/2.2), un sensore di profondità da 5MP (apertura f/2.2) ed uno macro da 5MP (apertura f/2.4). La fotocamera anteriore è una singola da 32MP con apertura f/2.2. Il...

