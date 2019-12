Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 12 dicembre 2019)Benini, 49 anni, consigliere comunale a Forlì al secondo mandato è ilper il Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Emilia Romagna. Il consigliere pentastellato, infatti, è stato il più votato (con 335 preferenze) al termine della consultazione sulla piattaforma Rousseau conclusa questa sera alle 19. Benini è sposato ed è padre di due figli. È un piccolo imprenditore attivo nel campo It, sistemista programmatore senior, esperto di sistemi informatici. Grande appassionato, si legge sul Blog delle Stelle, "dei temi che sono alla base dei programmi del Movimento 5 stelle: energie rinnovabili, politiche rifiuti zero, sostenibilità ambientale applicata in ogni campo". Inoltre è un appassionato di apicultura, lui stesso è apicoltore. Dal 2014 è consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Forlì, dove è stato ...

fisco24_info : Il M5s ha scelto Simone Benini come candidato governatore in Emilia : Simone Benini, 49 anni, consigliere comunale… - ROBGIUSE1958 : @fattoquotidiano Ugo Grassi personaggio “” SERIO & COERENTE, ha scelto il momento giusto per passare dal M5S alla L… - valy_s : @PatriziaRametta @antonio_bordin @Mov5Stelle @luigidimaio @evavola @oinot49 @fuoridallaue @Rinaldi_euro @metaanto… -