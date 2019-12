Il ghiacciaio della Marmolada rischia di scomparire entro 30 anni

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tra circa 25 – 30il ghiaccio, sulle Dolomiti, potrebbe. È questo quanto emerge da uno studio svolto dai ricercatori del Cnr-Ismar e delle Università di Trieste, Genova e Aberystwith (Galles) e di ARPA Veneto. Destino segnato per ilLo studio in questione è stato pubblicato su Remote Sensing of the Environment e secondo i ricercatori: “Anche se la temperatura restasse com’è, il suo destino appare comunque segnato“. Nel decennio compreso tra il 2004 e il 2015, ilha registrato una riduzione di volume del 30% e di area del 22%. Se tutto questo non bastasse, quello che un tempo era ununico, ora si presenta frammentato, a dimostrazione di quello che, molto probabilmente, sarà il suo destino. Le speranze per il, infatti, sono al momento poche. Come si ...

PNGranParadiso : #11dicembre giornata della montagna I cambiamenti climatici interessano anche @PNGranParadiso, queste immagini del… - SkyTG24 : Ghiacciaio della Marmolada, scioglimento completo entro 25 anni - Agenzia_Italia : Tra 25 anni il ghiacciaio della #Marmolada potrebbe non esistere più. Uno studio del #Cnr. -