Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiQuando ildel Ponte ’98 Pellegrino D’Aloia ha letto sulla nostra testata le forti dichiarazioni del suo ex portiere Massimoci è rimasto molto male. Perchè poche ore prima si erano lasciati sicuramente non in maniera fraterna, ma avevano chiarito tutto tra quattro mura. Il Ponte ’98 si era anche messo a disposizione dell’atleta, firmando senza tentennamenti il trasferimento al Real Puglianello, compagine di seconda categoria. “Non è stata apprezzata la nostra onestà”. E’ questa la dichiarazione a primo impatto del ds D’Aloia che ha poi analizzato il percorso dicon la maglia del Ponte ‘98. “Non voleva nemmeno tesserarsi, il suo intento era quello di stare in un gruppo di promozione nella squadra del suo paese. Sono stato io a proporre il suo tesseramento, si sarebbe ...

anteprima24 : ** Il direttore D'Aloia risponde a #Venditti: 'Siamo stati chiarissimi con lui' ** -