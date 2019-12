Il cucciolo Brody (Di giovedì 12 dicembre 2019) Alcuni operai presenti sul cantiere dissero di aver visto un gruppo di adolescenti con il cucciolo in braccio, mentre stavano andando al lavoro. Una volta andati in pausa pranzo tornarono sul posto e trovarono il cucciolo a terra sanguinante e i ragazzi spariti .Hanno immediatamente chiamato le autorità ed il povero cucciolo è stato subito portato ai servizi di emergenza. Il cucciolo si chiamava Brody e lo staff del centro veterinario scoprì che al suo interno c’erano 18 proiettili. Fortunatamente, nessuno di loro aveva rotto ossa o aveva colpito aree vitali, il che significava che c’erano ottime possibilità di recuperare per il cucciolo. Hanno deciso di rimuovere i proiettili con un intervento chirurgico superficiale, e quando diventerà abbastanza grande e in salute da gestire ...

Leggi la notizia su bigodino

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : cucciolo Brody