"Il cappotto di Meghan costa 1700 euro, ma agli operai solo 3 euro l'ora per realizzarlo" (Di giovedì 12 dicembre 2019) Può un cappotto causare un terremoto in terra britannica? La risposta è sì, se ad indossarlo è Meghan Markle. Il capospalla nero firmato Stella McCartney sfoggiato dalla Duchessa di Sussex lo scorso 11 novembre a Londra durante il Remembrance Day, infatti, è stato criticato perché realizzato da lavoratori ungheresi che guadagnano soltanto 2,60 sterline l’ora (circa 3 euro). Un fatto che, come riporta il Daily Mail, non è piaciuto all’opinione pubblica inglese, tanto da costringere la stilista a cancellare dal suo account Instagram la foto che ritraeva Meghan col capo di abbigliamento il cui prezzo di listino supera le 1500 sterline (1750 euro circa).Il Daily Mail aggiunge che il raffinato cappotto nero con ampi revers “pagato da Meghan Markle, o meglio dai contribuenti inglesi ... è stato prodotto nello ...

