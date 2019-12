Il cantante mascherato | l’Unicorno chi è?

Leggi la notizia su trendit

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Unicorno chi è? Milly Carlucci torna su Instagram con un nuovo bozzetto, invitando gli utenti ad indovinare chi si cela sotto la settima e penultima maschera de Il: Il. Ancora un personaggio. Chi canterà sotto questa maschera: l’unicorno? Anche in questo caso, il vip che si cela dietro alla maschera, un personaggio del mondo della tv, dello spettacolo, del web o dello sport, ha scelto il travestimento in base ad alcune caratteristiche che l’accomunano alla figura scelta. L’unicorno è un creatura leggendaria dalle sembianze equine con l’aggiunta di un corno, conosciuta anche come liocorno o leocorno. Secondo la tradizione cristiana è simbolo di saggezza. Storicamente è associato a nobiltà e purezza. Compare in numerosi stemmi di casati come in quello degli Estensi a Ferrara o dei Borromeo a Milano. Il ...

Unf_Tweet : sta per arrivare su #rai1 #ilcantantemascherato e #millycarlucci sta rivelando pian piano il cast. Ma chi ci sarà? - sungguw : @x1ini 'il cantante mascherato' - gioacchinowang : 'Il cantante mascherato'.... Mai ho pensato di dover vedere questo programma in Italia. Addio. -