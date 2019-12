Il campione mondiale di memoria è italiano Andrea Muzii ha 20 anni e ha cominciato col

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) All’inizio di dicembre, il 20enne romano, a Zhuhai, nel Guangdong (Cina), ha vinto alla grande il World Memory Championship, il Campionato del mondo di. Unicoin gara, proveniente da una nazione come la nostra che non ha alcuna tradizione in questo tipo di competizioni, ha fatto irruzione come una meteora, infliggendo un distacco abissale anche ai fortissimi squadroni orientali, in particolare ai mongoli, che non a caso hanno conquistato le piazze d’onore. Un’impresa eccezionale, che ha portatoa essere il n.1 nel ranking. Qui potete divertirvi a scoprire qualche curiosità sul mondo delle competizioni di. Qui sotto, invece, un breve video che vi può dare un’idea sul CampionatoI'm back home after a long trip. Watch this beautiful video of this year's IAM World Memory Championship and Memory of Jiudan ...

