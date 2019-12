Icardi-Juve | in estate potrebbero esserci nuovi incrovi di mercato

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Si sono inseguiti e cercati per tutta l’e lanon raggiungendo mai un accordo di massima, anche in virtù della insormontabile opposizione dell’Inter ad un trasferimento del bomber argentino in quel di Torino. Che il rapporto di Mauro con i nerazzurri fosse ormai logoro lo si sapeva, si stava ragionando solo su una sua possibile destinazione. Dopo le dichiarazioni di Spalletti e Marotta nella passata stagione, anche il popolo nerazzurro si era schierato contro il suo capitano, costretto a lasciare Milano., si cerca l’accordo per l’Lantus è stata a lungo sulle tracce di, intensificando nell’ultima sessione estiva dii contatti con la moglie nonché procuratrice di Marito Wanda Nata. Alla fine ha prevalso la linea dirigenziale dell’Inter,è approdato al Psg in prestito con diritto di riscatto ...

