I titoli tossici della Germania minacciano l’Europa Ma Berlino spera di ripulirsi grazie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Lapunta il dito contro il debito pubblico dell’Italia e spaventa Giuseppe Conte con la riforma del Mes. Eppure, prima di guardare in casa di altri,farebbe bene a dare un’occhiata nel salotto di casa propria, perché lì, in mezzo e nascosta sotto il tappeto, si annida una quantità industriale di derivati. Innanzitutto i derivati bancari non sono altro cheil cui prezzo dipende dal valore di un altro bene o di un’altra attività “sottostante”, che può essere costituita da indici finanziari, azioni, valute, tassi di interesse ma anche beni materiali. Il derivato in sé, insomma, è una specie di scommessa sulla previsione dei prezzi di certi beni. Attenzione però, perché questo strumento finanziario aumenta a dismisura le possibilità di profitto ma allo stesso tempo moltiplica rischi e perdite per viadifficoltà...

11Giuliano : L'unione europea usa diversi metri di misura per salvare le banche europee: In Italia grazie alla sinistra Italiana… - studiobugelli : Infatti se NON ci fosse il #MES a manipolare lo #spread sui titoli di Stato, con i titoli tossici, cioè la carta st… - TANK_TO_IDEAS : RT @ValerioMalvezzi: Ma è vero o non è vero che nelle banche europee ci sono almeno 6.800 miliardi di titoli tossici, e che il 75% sono con… -