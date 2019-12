I risultati dell’autopsia di Zakaria Sow

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nella mattinata di sabato sette dicembre, un uomo di Torre Boldone, in provincia di Bergamo, ha notato che i suoi due gemellini avevano la febbre alta e difficoltà a respirare. Ha allertato immediatamente i soccorsi ed i medici del centodiciotto li hanno portati subito in ospedale, ma per il piccoloSow, non c’è stato nulla da fare. La sorellina è ancora ricoverata. La comunità è sconvolta per quanto accaduto ed infatti la Procura, per chiarire tutta la situazione, ha deciso di sottoporre il bimbo all’autopsia. E’ stata eseguita nei giorni scorsi ed idicono che ha perso la vita a causa di un’infezione batterica. È da capire ancora come l’abbia contagiata. Quando il papà ha notato le gravi condizioni dei due gemellini di soli cinque mesi, ha allertato subito i medici del centodiciotto. I soccorritori, arrivati nell’abitazione, ...

