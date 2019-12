I Medici 4 | si farà la nuova stagione? La risposta dei produttori

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La terzade Isi è conclusa ieri sera e il pubblico si chiede già se I4, unamagari incentrata su Caterina de', ci sarà: ladeidi Rai e Lux Vide. I4 alla fine si? Laè no, la serie andata in onda fino a ieri sera su Rai1 non avrà unae dunque i due episodi che hanno chiuso la3 sono stati di fatto gli ultimi per l'intero show. Gli ascolti de Inell'attualetelevisiva non sono stati poi così soddisfacenti: le 4 prime serate hanno fatto registrare uno share del 18% di media, non un brutto risultato ma parecchio distante da quelle punte del 30% della primacon Richard Madden. Eppure la decisione di interrompere lo show non ...

Lissosweet : RT @anK_hOr: Sto rincoglionito di Piero farà esiliare i Medici da Firenze, indegno da sempre e per sempre #IMedici - IostoconTarabas : I Medici 4 non si farà IO - GreenDew_ : RT @anK_hOr: Sto rincoglionito di Piero farà esiliare i Medici da Firenze, indegno da sempre e per sempre #IMedici -