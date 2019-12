I Medici 4 si farà davvero? Anticipazioni ufficiali

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La terza stagione de Isi è ufficialmente conclusa, ma già iniziano a circolare voci che riguardano una quarta stagione: ecco i dettagli. I3: ecco come è finito Per tutti gli appassionati della saga de I, l’ultima puntata, andata in onda l’11 dicembre, ha rappresentato un duro colpo al cuore. La stagione, infatti, si è conclusa con la morte dei due protagonisti principali, Clarice Orsini e Lorenzo De. Scene strazianti che hanno messo il punto definitivo alla storia di Lorenzo il Magnifico, che i telespettatori hanno apprezzato e conosciuto sia dal punto di vista personale che politico. Il pubblico è stato affascinato dalle vicende che hanno dato via all’Umanesimo e dalle lotte con il papato e il Savonarola. Ma quel che tutti si chiedono è se la saga continuerà con le vicende dei figli di Lorenzo, ovvero Piero, Giovanni e ...

