I Medici 4 non ci sarà | Lorenzo cede il posto a Leonardo da Vinci dopo una stagione

(Di giovedì 12 dicembre 2019) I4 non ci. Il finale della terza, andato in onda mercoledì sera su Rai1, ha chiuso definitivamente la saga dedicata alla famiglia fiorentino.il Magnifico è morto, non senza diventare uno degli uomini più significativi del Rinascimento italiano. Circondandosi di artisti quali Sandro Botticelli - amico/nemico, rimasto con lui fino in letto di morte - Michelangelo,da, Poliziano e Pico della Mirandola, il signore di Firenze ha portato in auge il Rinascimento fiorentino. La terzasi è conclusa anche con l'addio a sua moglie Clarice Orsini, in una sequenza straziante che ha commosso il popolo dei social. Al di là dell'entusiasmo e dell'affetto dimostrato dai fan su Twitter, che con i loro commenti hanno portato l'hashtag #Isempre tra gli argomenti più chiacchierati della serata, la terzanon ha brillato in ascolti....

