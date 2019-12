I Medici 3 ascolti tv, la trilogia a confronto. Una storia italiana che premia gli attori italiani (Di giovedì 12 dicembre 2019) I Medici ascolti tv delle tre stagioni, la storia di Lorenzo premia gli attori italiani Una straordinaria produzione Rai e Lux Vide che ha portato per la prima volta in tv la storia della storica famiglia fiorentina. “I Medici” chiudono un ciclo durato 3 stagioni (GUARDA LA CONFERENZA STAMPA). L’inizio con “Cosimo il Vecchio” e la fine con la morte di Lorenzo il Magnifico. Location mozzafiato, forse non troppo fedeli alla storia secondo alcuni. Riprodurre Firenze nel 400-500 non è stata una missione tutt’altro che facile. Le province toscane ad esempio sono state ricostruite in svariate zone del Lazio come Viterbo e soprattutto Tivoli dove Girolamo Savonarola riuniva il popolo con i suoi sermoni. Daniel Sharman è magnifico come Lorenzo, Montanari impressiona I Medici è una delle fiction italiane più esportate e apprezzate all’estero. Il progetto ...

Leggi la notizia su spettacoloitaliano

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Medici ascolti