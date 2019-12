I ladri svaligiano la casa della Iena Roberta Rei

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Gianni Nencini Brutta sorpresa per laRei che ha trovato la suasvaligiata daie si è sfogata su Instagram: "Quello che vi auguro, neanche ve lo dico" Brutta sorpresa per laRei che ha ricevuto la sgradevole visita dei, che le hanno lasciato laa soqquadro.Rei è già da tempo una apprezzata inviata de Le Iene, ma negli ultimi mesi è entrata ancor di più nel cuore del pubblico di Italia 1 in qualità di conduttrice del programma stesso. La ragazza, infatti, insieme a Nina Palmieri e a Veronica Ruggeri, compone il trio tutto al femminile che - in un profluvio di ricci e simpatia - si alterna con quello maschile (composto da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filipo Roma) alla conduzionepuntata domenicale del programma. Come già era successo qualche mese fa al suo collega Viviani, ancheRei ha passato un brutto ...

StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Rapina a Pozzano, ladri svaligiano appartamento di un imprenditore LEGGI LA NEWS:… - margilarossa2 : @RafSev81 @SabrySonoIo @RussoTosca @GiuseppeConteIT È questo il problema.. i ladri che ti svaligiano . Nn servono… - cronacacampania : Ladri svaligiano la casa di Roberta Rei, la “iena” napoletana: “Neanche ve lo dico quello che vi auguro”… -