(Di giovedì 12 dicembre 2019) C’è Bert, il protagonista, che racchiude in sé le istantanee e i tormenti del passaggio dall’adolescenza all’età. Insomma, il giovane ragazzo che tutti noi siamo stati. Poi c’è un paese’entroterra romagnolo in un’estate di fine anni ’80. Ma se la strada principale fosse sterrata e polverosa e al posto del bara casa del popolo ci fosse il saloon non ci stupiremmo. Il romanzo d’esordio di Carlo Bertocchi - Mezza luce mezzo buio, quasi adulti, TerraRossa edizioni - si svolge davvero tra la via Emilia e il West, come cantava Francesco Guccini. Bert, coi suoi 14 anni, vive le lunghe giornate umidea bassa romagnola assiemesua banda di amici esua amata Matilda, seconda classificata al concorso “Culetto D’oro 1989”. A settembre comincerà le scuole ...

HuffPostItalia : I Goonies romagnoli alla 'conquista' dell'età adulta -