Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L’anno scorso ho esordito nel mio percorso con l’Huffington Post andando a indagare lì nel territorio preferito da risparmiosi e radical chic a caccia dei migliorifrancesii 60per le. Anche quest’anno, in questo 2019 che dissolve in un quanto mai atteso 2020, ci provo ed oso.In questa mia analisi per questo prestigioso archivio voglio andare a caccia dei migliori 10per leal didei 50. Un risparmio considerevole se ben ci riflettiamo, volto però a dimostrare quanto democratico può essere in realtà loe quanto esso possa rivelarsi alla portata di tutti. La nuova classifica non vuole soppiantare quella vecchia, ancora valevole, ma vuole integrarla analizzando aspetti delloe intercettando categorie rimaste scoperte lo scorso anno. Daglipiù ...

giuliog : RT @HuffPostItalia: I 7 Champagne per le Feste sotto i 50 euro - HuffPostItalia : I 7 Champagne per le Feste sotto i 50 euro - mat_champagne : @AlessiaMorani Ma cosa ci si può aspettare da un servo di Berlusconi? Comunque la conversazione con senaldi era anc… -