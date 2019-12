Ho trascorso anni a fumar erba Brad Pitt e le rivelazioni dopo il divorzio

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Carlo Lanna In una recente intervistasi rivelailda Angelina Jolie, affermando che per un lungo periodo non è riuscito a convivere con la sua fama É sotto l’occhio dei giornali di gossip ora cheè ‘felicemente’ divorziato da Angelina Jolie.un lungo e tormentato iter giudiziario euna lungo tira e molla fra avvocati e giudici, pare che la ex coppia d’oro di Hollywood, abbia deciso di deporre l’ascia di guerra e di proseguire ognuno per la sua strada, ma soprattutto di pensare al bene della loro numerosa famiglia. Una battaglia legale che, negli ultimi periodi, ha portato a galla tanti pettegolezzi sulla vita die Angelina Jolie. Il peggio però sembra passato e i due divi ora vogliono solo voltare pagina. Di recente, in un lunga intervista cheha rilasciato al New York Times, ha affrontato diverse questioni spinose ...

SAonlinemag : L'anno in musica appena trascorso, visto e raccontato da Tommaso Bonaiuti: nuove promesse per l'anno venturo, e gra… - alicesimone79bi : @milionediscale @RaiUno @imediciofficial Oddio, onestamente è trascorso giusto 'qualche anno' dai miei anni di lice… - HachiCami : RT @danwhypea: Mi manca Wonho, mi manca tantissimo.. il solo pensiero di lui, di come trascorre le sue giornate ora, che cosa fa.. mi sento… -