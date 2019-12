Highlights Bayer Leverkusen-Juventus 0-2 | video | gol e sintesi Cristiano Ronaldo e

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La, nonostante il primo posto nel girone già assicurato, chiude la prima fase della Champions League con una vittoria per 0-2 in casa del: in gol al 75′ed al 92′ Gonzalo Higuain. I bianconeri chiudono così a quota 16 ed ora attendono di conoscere il nome della rivale agli ottavi nel sorteggio di lunedì.0-2 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

zazoomnews : LIVE Bayer Leverkusen-Juventus 0-2 Champions League 2019-2020 in DIRETTA: la Vecchia Signora vince anche alla BayAr… - zazoomnews : VIDEO Bayer Leverkusen-Juventus 0-2 Highlights gol e sintesi: Cristiano Ronaldo e Higuain decidono la sfida in Germ… - zazoomblog : LIVE Bayer Leverkusen-Juventus 0-2 Champions League 2019-2020 in DIRETTA: la Vecchia Signora vince anche alla BayAr… -