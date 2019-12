Halo | The Master Chief Collection | registrati quasi 3 milioni di giocatori nella

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Microsoft ha condiviso i primi dati di vendita di: The, che è stato esteso su Xbox One e ha debuttato su PC grazie al lancio diReach, una versione riizzata dello sparatutto in prima persona per Xbox 360 di Bungie.Secondo Microsoft, "di" sono saltati su Theper PC e Xbox One "durante la settimana di lancio" diReach, e questo lo ha reso "un lancio monumentale (...) grazie allo straordinaria community die a una moltitudine dicompletamente nuovi che vivono per la prima volta l'universo di".Microsoft ha anche notato che le recensioni degli utenti Steam sono "molto positive" su circa 35.000 commenti lasciati dai fan, il che ha aiutato ad aumentare le vendite e fare una buona impressione al momento del lancio.Leggi altro...

