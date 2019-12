Ha la pancia gonfia | i medici le asportano 20 kg di tumore dalle ovaie

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) A Bari una donna è stata operata per una sospetta protuberanza sulla, rivelatasi essere unovarico da oltre 20 kg. La donna ora sta bene e il suo caso ha sorpreso parecchio iche l’hanno operata. Ladella donna ha cominciato a crescere A riportare la vicenda, riferita direttamente daiche hanno condotto l’intervento, è Fanpage. Il mese scorso una donna pugliese di 52 anni è stata sottoposta ad un intervento d’urgenza. Aveva notato che lasi erata, ma ha inizialmente ritardato il ricorso all’ospedale. Quando le dimensioni hanno raggiunto un livello spropositato, allora si è rivolta aidell’Ente Ecclesiastico Ospedale Francesco Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari).Qui le è stato diagnosticato un cancro ovarico e operata d’urgenza, come ha raccontato uno deipresenti in sala operatoria, il dottor Vito ...

