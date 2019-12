Gruppo FCA - Usa | via libera al nuovo contratto di lavoro

Leggi la notizia su quattroruote

(Di giovedì 12 dicembre 2019) I lavoratori statunitensi della Fiat Chrysler hanno espresso, a larga maggioranza, un voto favorevole aldiquadriennale: il 71% dei 47.200 dipendenti iscritti al sindacato United Auto Workers (Uaw) ha, infatti, approvato lipotesi di accordo raggiunta a fine novembre e raccomandata pochi giorni dopo dai rappresentanti locali dei lavoratori. Evitato lo sciopero. La ratifica dell'accordo consente alautomobilistico di evitare una vertenza sindacale che fino a qualche giorno fa non era del tutto esclusa: tra i lavoratori, che già nel 2015 avevano respinto una prima ipotesi dirimettendo in discussione lintero round negoziale, sono emerse preoccupazioni per le conseguenze dell'indagine federale in corso sulle presunte tangenti pagate ad alcuni ex sindacalisti per agevolare le trattative sui precedenti contratti del 2011 e del 2015. Ora i leader ...

codeghino10 : RT @reuters_italia: Il sindacato United Auto Workers ha dichiarato che gli operai di Fca hanno votato a favore di un nuovo contratto di lav… - alejogallotti : RT @reuters_italia: Il sindacato United Auto Workers ha dichiarato che gli operai di Fca hanno votato a favore di un nuovo contratto di lav… - reuters_italia : Il sindacato United Auto Workers ha dichiarato che gli operai di Fca hanno votato a favore di un nuovo contratto di… -