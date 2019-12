Greta Thunberg “persona dell’anno” per il TIME | scelta saggia e coerente | tra i

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019)è la “persona dell’anno” per il settimanale statunitense di attualità, che dal 1927 celebra chi “nel bene o nel male, ha fatto il massimo per influire sugli eventi dell’anno“. Ecco che tra i predecessori ditroviamo Hitler nel 1938, due volte Stalin (1939 e 1942), Richard Nixon (1971 e 1972), Ronald Reagan (1980 e 1983), Mikhail Gorbaciov (1987 e 1989), Bill Clinton (1992 e 1998) George W. Bush (2000 e 2004) e Barack Obama (2008 e 2012), e ancora Deng Xiaoping (1978), Vladimir Putin (2007), Angela Merkel (2015), e Donald Trump (2016). Ecco perchè quella diè unaassolutamente: non si tratta di un premio o di una vittoria, ma di un dato di fatto che certifica chi è stato influente, nel bene o nel male, e ha fatto discutere il mondo.è lo specchio dei tempi che corrono: al ...

