Greta Thunberg è la persona dell’anno Ecco perché il ‘Time’ ha mille volte ragione

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Felpa rosa, capelli sciolti, in piedi su uno scoglio lambito dal mare. Così appare la giovane attivista svedesesulla copertina del magazine statunitense Time, che ieri, 11 dicembre, l’ha scelta – la più giovane di sempre – comepiù influente dell’anno, cioè del 2019. Attenzione, non migliore o peggiore, ma più influente: più capace, in altre parole, di esercitare potere, di cambiare la mente e il comportamento delle persone. Ammetto che quando ho sentito la notizia (favoriti erano, tra gli altri, i ragazzi di Hong Kong e Nancy Pelosi, oltre allo stesso Donald Trump, già in copertina nel 2016) ho provato la consueta commozione che avverto quando a questa ragazza, che in soli 16 mesi ha rivoluzionato il nostro modo di guardare al cambiamento climatico, viene assegnato un importante riconoscimento. Ragion per cui ero rimasta parzialmente ...

