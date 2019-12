Greta risponde a Trump e modifica la bio di Twitter | «Sono una teenager che non sa

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 12 dicembre 2019)Thunberg ha reagito all’attacco di Donald, e si è definita sul suo profilouna «che lavora sul problema della gestione della sua rabbia». E aggiunge: «Attualmente sto uscendo per andare a vedere un vecchio buon film con un amico». Commentando un tweet di congratulazioni all’attivista svedese, nominata dal Time come la persona dell’anno, il presidente americano ha detto: «È ridicolo.dovrebbe lavorare sul suo problema di controllo della rabbia e poi andare a vedere un buon film con un amico! Calma, calma!». Leggi anche: Fridays for Future,Thunberg arriva in Italia: «Venerdì 13 dicembre sarò a Torino»Cop 25, le parole diThunberg a Madrid: «Le emergenze climatiche hanno conseguenze già oggi»Madrid, Cop25.Thunberg: «I politici cercano disperatamente di farci tacere» L'articolo...

