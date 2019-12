Greenpeace | attivisti in azione a Bruxelles | l’UE “si impegni di più per contrastare

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sessantunodisono in, dove hanno simbolicamente portato l’emergenza climatica nel cuore del potere politico europeo, prima del vertice odierno Ue sull’in materia di clima. La protesta arriva dopo la pubblicda parte della Commissione europea del Green Deal, un provvedimento, si spiega in una nota, “non sufficiente ala crisi climatica in corso, e coincide con le fasi finali della conferenza mondiale sul clima, la COP25 che si sta tenendo a Madrid.” Dopo essere arrivati a bordo di un’autopompa rossa d’epoca, 28 scalatori si sono arrampicati sull’Europa building, il palazzo del Consiglio europeo, avvolgendo l’edificio con immagini di gigantesche fiamme rosse e gialle, creando nuvole di fumo bianco e nero, fiamme rosse e suonando un forte allarme antincendio. Gli...

