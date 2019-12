Grande Fratello | che fine ha fatto Angela Viviani? Eccola oggi con nuovo look

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019)è stata una delle protagoniste del13. L’ex gieffina dal passato difficile è riuscita ad arrivare in finale conquistando la simpatia del pubblico. Di lei però, nonostante il successo ottenuto, si sono perse completamente le tracce. Ma cosa fa? La nuova vita diLa milanese si è allontanata dal mondo dello spettacolo ma nonostante questo è ancora molto seguita sui social.in questi anni è decisamente cambiata ed ha undiverso, addio capelli biondi a favore di un colore scuro. Anche il fisico ha subito una trasformazione: palestrata e con curve al posto giusto, l’ex concorrente è una bomba sexy. (Continua dopo la foto) View this post on Instagram Non siate pesanti nei confronti di chi è geloso..la gelosia sana è sinonimo di sentimento e di paura di perdere l’altra ...

Corriere : «Presunto stupro» al Grande Fratello: scandalo in Spagna. E gli sponsor lasciano il reality - bubinoblog : LANCIATA LA BOMBA! DOPPIA PUNTATA PER IL GRANDE FRATELLO VIP A GENNAIO, ANDRA' CONTRO IL CANTANTE MASCHERATO? - laurafinocchi : SIGNORINI NON LASCIA, RADDOPPIA! A PARTIRE DAL PROSSIMO 7 GENNAIO, IL 'GRANDE FRATELLO VIP' AVRA' DUE PRIME TIME AL… -