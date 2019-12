Governo ultime notizie | Mes | ribelli M5S in disaccordo | le novità

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 12 dicembre 2019): Mes,M5S in, leAlta tensione a Palazzo Madama per il voto sul Meccanismo Europeo di Stabilità (il famigerato Mes). Arriva il primo ok, con 164 voti favorevoli. Una maggioranza risicata ma che permette di procedere – almeno per ora – con la riforma. Non c’è solo l’opposizione (capeggiata da Lega e Fratelli d’Italia) a contrastare vivacemente la riforma del fondo salva Stati. Anche tra le file del Movimento 5 Stelle si presentano alcuni contestatari, capeggiati dal noto giornalista Gianluigi Paragone. L’ex direttore de la Padania (organo stampa ufficiale della Lega) guiderebbe la protesta di un piccolo gruppo di senatori. Ecco chi sono.: pentastellati divisi. Paragone e Giarrusso indirizzano le critiche Oltre al ben noto Gianluigi Paragone, uno dei contestatari più ...

