Gli islamici ora vogliono le scuole per gli imam

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Serenella Bettin In Veneto i rappresentanti di 17 associazioni islamiche hanno scritto al governatore del Veneto Luca Zaia e al presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti chiedendo che venga regolamentato il loro culto. Ciambetti: “La stessa libertà di culto che voi auspicate viene negata ai cristiani”. Adesso glichiedono leper gli. Aberrante quello che sta accadendo in Veneto in questi giorni. I rappresentanti musulmani di 17 comunità islamiche del Veneto hanno scritto una lettera al governatore del Veneto Luca Zaia e al presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, con cui chiedono che la normativa sul regolamento delle moschee e dei luoghi di culto venga cambiata. Non solo: chiedono “l’avvio di una scuola veneta per la formazione degli, la definizione di uno statuto tipo per le associazioni centri culturalie ...

