Gli investimenti green vanno tenuti fuori dal deficit | dice Baretta

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Bisogna avviare un confronto serio con l'Europa e costruire un canale privilegiato per scorporare glidal debito”. In un'intervista a Il Messaggero il sottosegretario al ministero dell'Economia Pier Paolova dritto al punto mentre è impegnato fino a tarda sera nella messa a punto della legge di bilancio. Secondo il sottosegretario al Mef, la presidente von der Leyen “ha messo al centro del suo intervento la sostenibilità e indicato le risorse disponibili che, ad di là di ogni altra considerazione, mi sembrano ingenti” ma proprio per questo motivo ritiene anche che sia “opportuno avviare una discussione e immaginare un canale privilegiato per indirizzare nuove risorse” che vadano in questa direzione, “scorporandole dal debito pubblico”. Un'azione che, ovviamente, va fatta “in maniera selettiva, senza strappi”.sostiene pertanto l'opportunità ...

