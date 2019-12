Gli anziani malati di Alzheimer diventano capolavori d' arte | Così restituiamo loro

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Guardando le tele che compongono la mostra non sarete in grado di riconoscere chi è affetto da demenza, chi non è in grado di spostarsi senza la carrozzina, chi non ricorda chi siano le persone che gli stanno intorno”: è questo l’intento che sta dietro “Ogni vita è un capolavoro”, il progetto curato dall’Israa (Istituto per servizi di ricovero e assistenza agli) di Treviso, che ha reso i suoi ospiti protagonisti di una mostra itinerante. Non più volti tristi e stanze vuote, ma colori ed espressioni nuove: ecco che glisi trasformano nei duchi di Urbino, nella dama con l’ermellino e perfino in Frida Kahlo. Con 33 opere, 41in posa, 60 volontari coinvolti e 5 secoli attraversati, l’esposizione vuole far sì che ci si concentri di nuovo sull’unicità ...

