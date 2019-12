Giuffredi | “Hysaj? Se si creano i presupposti resterà fino a giugno”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) In diretta su Radio Punto Nuovo è intervenuto l’agente di Hysaj, Mario. Il procuratore ha parlato di un incontro avuto con De Laurentiis e Giuntoli. “In questo momento il Napoli ha bisogno dell’appoggio di tutti, anche dei procuratori. Per quanto riguarda il futuro, abbiamo parlato solo di Hysaj. Se sia giugno a Napoli e poi vedremo il da farsi. Andrà via altrimenti lo perderebbero a zero”. Sul mercato del Napoli: “Terzini? Sicuramente a sinistra c’è da fare qualcosa, da quello che mi sembra Ghoulam non lo hanno nei loro progetti. Rodriguez è un giocatore affidabile, ci potrebbe stare. Kessiè non serve, è già pieno di mezzale, c’è bisogno di un regista reale”. Su Di Lorenzo, che pure è un suo assistito: “Ho preso tanti ragazzi dalla Serie C e Serie B, vuol dire che ne capisco qualcosa se li ...

