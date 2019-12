Giovedi 12 Dicembre sui canali Sky Cinema HD

Leggi la notizia su digital-news

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L'agenzia dei bugiardiGraffiante commedia con Giampaolo Morelli, Alessandra Mastronardi e Massimo Ghini. Il titolare di un'agenzia che fornisce alibi agli adulteri si innamora della figlia di un cliente. (SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Teneramente folleMark Ruffalo e Zoe Saldana in un dramma familiare prodotto dal J.J. Abrams. Un padre affetto da un disturbo bipolare cerca di riconquistare la fiducia della moglie e delle figlie.(SKYDUE HD ore 21.15/canale 302)Shelby...

DarioNardella : Per farci gli auguri di #Natale di persona, appuntamento giovedì 19 dicembre alle 17 nel Salone dei Cinquecento a P… - LegaSalvini : ++ MATTEO SALVINI GIOVEDÌ TORNA IN CALABRIA ++ ??Il Capitano, giovedì 12 dicembre, torna in Calabria, ecco gli appu… - LegaSalvini : ++ MATTEO SALVINI A REGGIO CALABRIA, VIBO E CATANZARO GIOVEDÌ 12 DICEMBRE ++ #26gennaiovotoLega -