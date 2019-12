Giovanni Truppa domani in concerto allo Smav per il tour “Poesia e Civiltà”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria a Vico (Ce) –, venerdì 13 dicembre,Truppi sarà in” di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta (Via Ferdinando D’Aragona 38 – ore 23.00) per ile Civiltà 2019/2020”, una serie di live in cui il cantautore e polistrumentista napoletano presenterà al pubblico una scaletta rivoluzionata, fra ritorni e novità. Ad accompagnare sul palcoTruppi (chitarra, piano e voce) ci sarà la sua band, formata da Paolo Mongardi (batteria),tti (basso), Daniele Fiaschi (chitarra), Duilio Galioto (tastiere) e Nicoletta Nardi (voce e tastiere). È uscito “MIA” con Calcutta, il primo brano estratto da “5”, il nuovo EP diTruppi, atteso per gennaio 2020. Legato ...

