Giovani «anello debole del mercato del lavoro» | quasi 2 milioni di under 35 senza impiego

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Si chiama Luci e ombre deldell’ultimo rapporto pubblicato dal Centro nazionale dell’economia e del(Cnel), che analizza le criticità maggiori di un decennio segnato dalla crisi economica. Una fotografia decisamente più sbilanciata sulle «ombre» che sulle «luci». Nonostante il tasso di occupazione abbia raggiunto, nel 2019, degli alti livelli rispetto agli andamenti della storia recente deldelitaliano, il nostro Paese resta tra quelli che fanno peggio in Europa (dopo di noi solo la Grecia). Il quadro che lo studio ci restituisce parla di bassi livelli di istruzione terziaria rispetto alla media Ocse e di prospettive di occupazione per i laureati tra i 25 e i 35 anni più basse rispetto ai loro coetanei diplomati in istituiti professionali. Ci parla di una percentuale di Neet (Not in Education, Employment or Training,mai ...

