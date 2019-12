Giorgia Rossi | la gaffe della giornalista Mediaset al Tg5 è virale

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Momento a dir poco esilarante nell’edizione serale del Tg5 in onda martedì 10 dicembre. Durante un collegamento da San Siro, che da lì a poco avrebbe ospitato l’incontro di Champions League tra Inter e Barcellona, lasportiva dinel dare le ultimissime dallo stadio milanese in gran fermento per la partita ha inavvertitamente fatto uno sfondone linguistico. Ladi“E’ la cornice davvero perfetta, con più di 70.000 spettatori, record di ca**o questa sera, con una coppia d’attacco che deve spaventare un po’ tutti, anche il Barcellona” ha detto la. Laè stata immediatamente ripresa dai social che l’hanno fatta diventare. La, probabilmente, voleva dire ‘record d’incasso’, dal momento che già la conduttrice del telegiornale, Cesara Buonamici, ...

