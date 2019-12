Giorgia Rossi | la gaffe della giornalista in diretta al Tg5 | “Record di ca**o stasera”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Non è passata inosservata la clamorosadidurante un collegamento con l’edizione serale del Tg5. Lasportiva di Mediaset era inassieme a Bobo Vieri per dare le ultimissime da San Siro, dove si sarebbe disputato di lì a breve il supermatch di Champions League tra Inter e Barcellona e mentre stava commentando l’atmosfera che si respirava allo stadio ha fatto un grosso scivolone. “E’ la cornice davvero perfetta, con più di 70.000 spettatori, record diquesta sera, con una coppia d’attacco che deve spaventare un po’ tutti, anche il Barcellona”, ha detto. La suaè stata immortalata in un video che è diventato presto virale su Twitter dove in molti si sono chiesti cosa volesse dire in realtà laal posto di “”: probabilmente la frase corretta era “record di incasso”, come tra ...

