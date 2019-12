Giorgia Rossi al TG5 | record di ca o | stasera | la gaffe della giornalista

Giorgia Rossi : «Record di c…» - gaffe dell’inviata nel pre-partita di Champions : Clamorosa gaffe per Giorgia Rossi al Tg5. Durante il collegamento in diretta da San Siro prima dell’incontro Inter-Barcellona, la giornalista ha commesso un sonoro errore. Commentando l’affluenza degli spettatori allo stadio, ha detto: “È la cornice davvero perfetta, con più di 70.000 spettatori, record di ca**o questa sera…”. Giorgia voleva evidentemente dire ‘incasso’ e non certo utilizzare quella colorita espressione. Lo strafalcione a ...

La giornalista Giorgia Rossi confessa : "Soffrivo di un principio di vitiligine" - : Luana Rosato Giorgia Rossi, conduttrice e giornalista Mediaset, racconta di aver avuto la fortuna di scoprire e prevenire con tempismo la vitiligine Volto conosciuto tra gli appassionati di calcio (e non solo), Giorgia Rossi è una delle giornaliste e conduttrici sportive che stanno acquistando terreno negli ultimi periodi. 32enne originaria di Roma, la Rossi ha esordito a Sky Sport e da poco più di un anno è una delle presenze fisse ...

Giorgia Rossi malattia - stesso problema di Mara Maionchi : «Non sottovaluto più niente» : Giorgia Rossi, giovane giornalista e conduttrice sportiva di Mediaset, al timone del programma di Italia Uno Pressing Champions League, ha raccontato in una recente intervista ad Ok Salute e Benessere come è riuscita a guarire dalla sua malattia: la vitiligine (problema con cui ha dovuto fare i conti Michael Jackson, ma anche Mara Maionchi). La 32enne ha rivelato di aver vinto, messo “fuori gioco”, il suo problema di salute grazie ...

Giorgia Rossi Instagram blusa in seta e gonna attillata - accavallamento “da applausi” : «Clamorosa!» : Chioma bionda, sorriso splendente e tanta classe, le qualità di Giorgia Rossi non si riducono soltanto all’aspetto fisico: giornalista e conduttrice sportiva, la trentaduenne romana buca video e Instagram anche grazie al talento. Classe 1987, Giorgia – oggi volto notissimo di parecchie trasmissioni sportive – ha mosso i primi passi nell’ambiente sin da quando aveva 20 anni. Roma Channel, Sky, Rai Sport, infine Mediaset: tanta la gavetta e ...